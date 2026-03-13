Palamara conferma di voler rientrare in magistratura | Mi riprenderò ciò che mi è stato tolto

Luca Palamara annuncia la intenzione di tornare in magistratura, dichiarando di voler recuperare ciò che ritiene gli sia stato sottratto. La sua decisione arriva dopo un periodo di assenza dal settore giudiziario, e lui stesso afferma di voler riappropriarsi del suo ruolo. La notizia suscita attenzione nel mondo legale, mentre Palamara si prepara a presentare la richiesta di rientro.

“Mi riprenderò ciò che mi è stato tolto”. Luca Palamara conferma di voler chiedere il rientro in magistratura una volta ottenuta la revoca del patteggiamento per traffico d’influenze, già chiesta al Tribunale di Perugia – ottenendo il parere favorevole della Procura – sulla base della legge Nordio che ha svuotato il reato. “Confermo che è mia intenzione, avendo definito o in percorso di definire tutte le vicende penali, di ritornare a quello che era il mio posto”, dice l’ex pm a margine di un evento a Napoli. Per tornare a vestire la toga, Palamara dovrebbe ottenere una sentenza di riabilitazione dal Consiglio superiore della magistratura,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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