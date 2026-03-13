Palagiano al via il progetto Orienta per l’incontro tra formazione e lavoro

A Palagiano è stato avviato il progetto “Orienta”, un’iniziativa che mira a favorire l’incontro tra formazione e lavoro. L’obiettivo è creare un ponte tra le scuole e il mercato occupazionale, coinvolgendo enti pubblici e privati. Il progetto prevede incontri, workshop e attività di orientamento rivolte agli studenti e ai giovani in cerca di occupazione.

Tarantini Time Quotidiano A Palagiano prende forma il progetto “Orienta”, iniziativa dedicata all’orientamento formativo e professionale che si inserisce nell’ambito del programma regionale “Punti Cardinali for work”, promosso dalla Regione Puglia per rafforzare le politiche territoriali di accompagnamento al lavoro. Il progetto coinvolge diversi soggetti del territorio impegnati nei settori della formazione, dell’orientamento e dello sviluppo locale. Tra i partner figura anche Confesercenti – CasaImpresa Taranto, che svolge il ruolo di coordinamento delle attività. “Il progetto “ORIENTA”, a Palagiano, rispolvera gli obiettivi della prima edizione di Punti Cardinali, e ne affina gli strumenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Palagiano, al via il progetto “Orienta” per l’incontro tra formazione e lavoro Articoli correlati Terni, 62 studenti del Casagrande-Cesi con il progetto Erasmus+: formazione e lavoro tra Granada e MalagaLe referenti Eleonora Contili e Silvana Scrima: “L’Erasmus rappresenta un’opportunità straordinaria di crescita personale e professionale” Una... Il lavoro che verrà, domani a Napoli l’incontro Luiss-Confindustria su formazione e occupazioneRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palagiano al via il progetto Orienta... Argomenti discussi: Palagiano: Aggredisce i genitori per soldi. Arrestato 27enne. Just tv; Palagiano Orienta: una bussola pubblica per il lavoro tra inclusione e nuove tecnologie.