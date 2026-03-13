Pagamenti registrati in tempo reale e controlli incrociati così al Fisco non sfugge nulla

Il ministro Giorgetti ha annunciato un piano che prevede pagamenti in tempo reale e controlli incrociati per i prossimi tre anni. L’obiettivo è garantire che il Fisco tenga sotto controllo tutte le transazioni finanziarie. Il progetto si basa su sistemi tecnologici che monitorano costantemente i flussi economici e verificano automaticamente le operazioni registrate. La misura intende aumentare la trasparenza fiscale.

Questo è il senso della strada tracciata dal ministro Giorgetti per i prossimi tre anni con il programma definito lo scorso 25 febbraio: la trasformazione digitale delle informazioni fiscali si libera dalla sua mera acquisizione statica di dati per diventare il principale mezzo attraverso il quale monitorare costantemente il filo diretto che collega i contribuenti all'Erario. Si lascia quindi alle spalle il concetto di controllo limitato all'analisi delle dichiarazioni presentate annualmente dai cittadini per far spazio a una nuova frontiera di verifiche che si prefiggono l'obiettivo di tenere sotto costante controllo i flussi economici fin dall'esatto istante in cui si concretizzano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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