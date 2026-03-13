Paesi Bassi esplode ordigno fuori da sinagoga a Rotterdam | 4 arresti

Nella notte a Rotterdam, quattro giovani sono stati arrestati dalla polizia olandese in seguito a un’esplosione avvenuta fuori da una sinagoga. L'esplosione ha provocato un incendio e danni all'edificio, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’incidente ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali, che hanno avviato le indagini. Le persone coinvolte sono state fermate nelle prime ore del mattino.

(Adnkronos) – La polizia olandese ha annunciato l'arresto di quattro giovani sospettati di aver provocato, la scorsa notte, un'esplosione all'esterno di una sinagoga a Rotterdam, che ha causato un incendio e danni all'edificio. Dopo l'esplosione, la polizia ha monitorato altre sinagoghe a scopo precauzionale e ha fermato un veicolo nei pressi di un altro edificio,.