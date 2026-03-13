Paduli alla Borsa Mediterranea del Turismo

A Napoli è stata presentata alla Borsa Mediterranea del Turismo la brochure dedicata alla Via Appia Traiana, con dettagli su aspetti archeologici e percorsi storici. L’evento ha coinvolto rappresentanti del settore turistico e culturale, che hanno illustrato le caratteristiche principali della via antica. La presentazione si è svolta in un contesto di incontri tra operatori e istituzioni, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio storico della zona.

Presente alla manifestazione Renzo Mazzeo, che ha partecipato anche in qualità di presidente UNPLI Benevento, a sostegno delle iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio locale. “La Via Appia Traiana rappresenta una straordinaria opportunità di valorizzazione per il nostro territorio – così Mazzeo. Eventi come la Borsa Mediterranea del Turismo sono fondamentali per far conoscere Paduli e le sue eccellenze ad un pubblico sempre più ampio, puntando su storia, cultura e identità”. “La partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo rappresenta un momento importante per continuare a promuovere l’identità e la storia del nostro territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Paduli alla Borsa Mediterranea del Turismo Articoli correlati Campania inclusiva alla Borsa Mediterranea del TurismoBorsa Mediterranea del Turismo: “La Campania ti accoglie” La Borsa Mediterranea del Turismo diventa quest’anno il palcoscenico di un progetto che... Grottaminarda protagonista alla Borsa Mediterranea del TurismoAl via la partecipazione del Comune alla 29ª edizione dell'evento di riferimento per il settore turistico del Centro-Sud Italia Il Comune di... Aggiornamenti e notizie su Borsa Mediterranea del Il Comune di Paduli alla Borsa Mediterranea del TurismoLa Via Appia Traiana protagonista tra archeologia, arte e paesaggi del Sannio ... msn.com Conclusa la XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico: oltre 8.500 visitatori, 130 espositori e 160 conferenze: numeri record per l’edizione 2025Si è conclusa con numeri da record la XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA) di Paestum: 8.500 visitatori, 130 espositori (di cui 10 provenienti da Paesi esteri), 160 ... ilmessaggero.it