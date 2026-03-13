Un uomo sarà chiamato a rispondere di omicidio colposo e incendio dopo che un’esplosione in un camper ha causato la morte di un bambino a Bados, in Gallura. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario nei confronti del padre del bambino. La decisione arriva in seguito agli accertamenti sulle cause dell’incidente.

Il padre di un bambino deceduto in un incidente a Gallura sarà processato per omicidio colposo e incendio. La sentenza definitiva si attende dopo il rinvio al giudizio pronunciato dal Gup di Tempio Pausania. L’evento tragico risale all’estate del 2023, quando una bombola di gas esplose presso la spiaggia di Bados, nel litorale di Golfo Aranci. Il piccolo Samuel Imbhuzan, residente a Rimini ma in vacanza sull’isola, perse la vita nell’abitacolo del camper. La dinamica dell’incidente e le responsabilità penali. Nella mattinata del 31 agosto 2023, un’esplosione colpì il veicolo della famiglia Imbhuzan mentre era parcheggiato vicino alla sabbia. Le fiamme divamparono rapidamente, invadendo lo spazio chiuso dove il ragazzo si trovava da solo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padre processato: esplosione camper uccide bambino a Bados

