A Padova, due donne sono state fermate in flagranza di reato mentre tentavano di borseggiare un passeggero su un tram. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di bloccare le due sospette prima che potessero dileguarsi con il bottino. L’episodio si è verificato nel centro della città e ha portato alla loro immediata identificazione.

Nel cuore di Padova, la sicurezza urbana ha registrato un episodio emblematico che mette in luce le dinamiche della criminalità organizzata e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine. Ieri mattina, 12 marzo 2026, a bordo del tram Sir1 presso la fermata Ponti Romani, un agente della Squadra Mobile in borghese ha arrestato due donne bulgare colte in flagranza mentre sottraevano il portafoglio da un cittadino di 62 anni. L’azione si è svolta con estrema rapidità: mentre una delle sospette copriva visivamente l’azione, la complice ha aperto la cerniera del borsello della vittima senza essere notata dagli altri passeggeri. L’intervento tempestivo ha permesso il recupero immediato dei beni rubati e l’arresto delle due donne, entrambe senza fissa dimora, di cui una con un passato giudiziario pesante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova: due borseggiatrici fermate in flagranza sul tram

