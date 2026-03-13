A Palermo, la rassegna Mondovisioni, alla sua diciassettesima edizione, presenta un documentario al Rouge et Noir che analizza il ruolo degli “accademici ombra” in Kenya e Oxford. Sono circa 40.000 persone coinvolte nella scrittura di tesi senza essere ufficialmente riconosciute dall’università. Il film si concentra sulla percezione pubblica dell’istruzione superiore e sulle pratiche di chi produce lavori accademici in modo informale.

La rassegna Mondovisioni, giunta alla sua diciassettesima edizione, apre al Rouge et Noir di Palermo con un documentario che smonta la percezione comune sull’istruzione superiore. A partire dal 16 marzo alle ore 19, il pubblico potrà assistere a The Shadow Scholars di Eloise King, un’indagine che rivela un mercato globale nascosto dove migliaia di professionisti keniani scrivono tesi per studenti occidentali. Questa iniziativa, promossa da CineAgenzia e dal settimanale Internazionale, porta alla luce una realtà in cui l’eccellenza accademica si scontra con le necessità economiche globali. Un mercato invisibile tra Oxford e il Kenya. Patricia Kingori, la più giovane professoressa nera nella storia secolare dell’università di Oxford, ha deciso di indagare questa industria segreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oxford e Kenya: 40.000 “accademici ombra” scrivono tesi

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