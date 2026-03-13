OVW | Brutto incidente per un arbitro durante i tapings

Durante i tapings di Rise, lo show della Ohio Valley Wrestling, si è verificato un incidente che ha coinvolto un arbitro, creando grande preoccupazione tra i presenti. L’evento è avvenuto giovedì sera e ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il mondo del wrestling, dimostrando come anche tra le competizioni più consolidate possano accadere situazioni impreviste e delicate.

Il vecchio detto “tutto può succedere nel wrestling” oggi ha dato prova di essere realtà. E’ notizia di poche ore fa lo spaventoso momento occorso durante i tapings di Rise, show della Ohio Valley Wrestling, tenutisi giovedì sera. Molti fan si ricorderanno della OVW come ex federazione di sviluppo sotto l’egida della WWE, in cui anche CM Punk ha militato, ma la federazione è ancora in attività e purtroppo è salita ora alla ribalta per questo episodio molto spiacevole. Il racconto dell’episodio nel dettaglio. L’incidente è avvenuto durante il main event dello show, tenutosi a Louisville, Kentucky, in un “Four Corners of Chaos” match, per la... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - OVW: Brutto incidente per un arbitro durante i tapings Articoli correlati Brutto incidente per Fredrik Moeller durante la prova della discesa olimpica: portato via in elicotteroOlimpiadi a forte rischio per Fredrik Moeller, velocista norvegese che oggi è caduto rovinosamente durante la prima prova cronometrata della discesa... Leggi anche: Brutto incidente su strada Teverina a Viterbo