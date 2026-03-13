Over 50 | il 60% degli acquisti online a Modena

A Modena, i dati recenti mostrano che oltre il 60% degli acquisti online proviene da cittadini tra i 51 e i 70 anni. Questa fascia di età rappresenta la maggior parte delle persone che fanno acquisti su internet nella città, sfidando l’immagine tradizionale di un pubblico giovane e digitale. La tendenza evidenzia un cambiamento nel comportamento di consumo online tra gli anziani.

Modena rivela un volto inaspettato del commercio digitale: la maggioranza degli acquirenti online non è composta da giovani, ma da cittadini tra i 51 e i 70 anni. Il sondaggio U.Di.Con. Emilia-Romagna conferma che il 60% dei partecipanti appartiene a questa fascia d’età, sfatando il mito dell’utente web esclusivamente giovanile. L’indagine fotografa abitudini consolidate: oltre la metà dei modenesi acquista sul web almeno mensilmente, con una quota significativa di heavy shoppers che compiono fino a sei acquisti al mese. Nonostante la digitalizzazione avanzata, persiste una forte resistenza verso l’abbandono totale dei negozi fisici, dettata dalla necessità di toccare con mano il prodotto prima dell’acquisto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

