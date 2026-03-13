Durante la puntata di venerdì 13 marzo di Otto e mezzo su La7, Tomaso Montanari ha criticato duramente Giorgia Meloni, attribuendole la responsabilità dell'attacco in Iran. Le sue parole sono state molto dure, con un intervento senza freni e con toni aggressivi, in cui ha parlato di un

L'attacco in Iran? Colpa di Giorgia Meloni. Tomaso Montanari non si smentisce nel corso della puntata di venerdì 13 marzo di Otto e mezzo, su La7. Lo storico dell'arte, rettore dell'Università per stranieri di Siena, commenta la posizione del Consiglio Supremo di Difesa: l'Italia non è in guerra e non vuole entrarci. "Lo presiede il Capo dello Stato che su questa guerra è stato subito molto fermo e molto chiaro e poi lo dice la Costituzione più che Guido Crosetto, questa guerra di aggressione criminale non è nostra, non potrebbe esserlo nemmeno se il governo dicesse il contrario", attacca il paladino della sinistra... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Otto e mezzo, Montanari senza freni: "A 9 gradi", attacco scomposto a Meloni

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