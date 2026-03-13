Otepää, in Estonia, è il luogo scelto per la prima gara individuale della penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon femminile, in programma oggi, venerdì 13 marzo 2026. La competizione vede la partecipazione di atlete di diverse nazioni, con alcune favorite che si contendono il podio. Tra queste, una sciatrice italiana si presenta come outsider pronta a sfidare le principali concorrenti.

La località estone di Otepää ospita oggi, venerdì 13 marzo 2026, la prima gara individuale della penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon femminile. La distanza prevista è quella della sprint sui 7,5 km, con partenza fissata per le ore 15.15. L’attenzione si concentra su Lisa Vittozzi e sulle altre atlete che cercheranno punti preziosi prima dei Campionati del Mondo del 2027. Il tracciato estone si conferma come un appuntamento chiave nel calendario internazionale, offrendo condizioni meteo miti che potrebbero influenzare l’equilibrio della competizione tra velocità sugli sci e precisione al poligono. La gara funge da catalizzatore per il pomeriggio di venerdì, preparando il terreno per gli inseguimenti di sabato e le staffette miste di domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Otepää 2026: Vittozzi sfida le favorite nella sprint

