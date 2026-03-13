Ostiense | ossa umane bloccano i lavori in via delle Sette

Nel quartiere Ostiense di Roma, i lavori in via delle Sette sono stati interrotti a causa del rinvenimento di ossa umane. Le autorità hanno immediatamente avviato le procedure legali per verificare l’origine dei resti e procedere con le indagini necessarie. La zona rimane sotto osservazione mentre le operazioni di recupero e analisi continuano. La strada è attualmente chiusa al traffico.

Nel cuore di Roma, nella zona dell’Ostiense, la scoperta di resti umani durante lavori edili ha immediatamente bloccato l’attività e attivato le procedure giudiziarie. L’evento si è verificato lunedì mattina in via delle Sette Chiese, dove degli operai hanno rinvenuto delle ossa mentre procedevano alla ristrutturazione di un locale commerciale. L’intervento del medico legale ha confermato che la morte risale a diversi anni fa, portando al sequestro immediato dell’intera area per consentire i rilievi della scientifica. Le autorità giudiziari stanno ora prendendo in carico i reperti per avviare le necessarie indagini, senza ancora definire le circostanze esatte del decesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostiense: ossa umane bloccano i lavori in via delle Sette Articoli correlati Trovate ossa umane a Ostiense durante i lavori di ristrutturazione: indagini in corsoMacabra scoperta a Roma dove, durante alcuni lavori di ristrutturazione, sono stati ritrovati resti umani. Roma, operai trovano ossa umane durante lavori di ristrutturazione in un locale a Ostiense(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, ossa umane sono state trovate lunedì mattina da alcuni operai impegnati nei lavori di ritrutturazione di... Aggiornamenti e notizie su Ostiense ossa umane bloccano i lavori... Temi più discussi: Roma, operai trovano ossa umane durante lavori di ristrutturazione in un locale a Ostiense; Giallo alla Garbatella: spuntano ossa umane durante i lavori in un locale; Roma, trovate ossa umane in un locale a Ostiense. Ossa umane durante i lavori: macabra scoperta in un localeMacabra scoperta a Roma, nel quartiere Ostiense, dove alcuni operai hanno rinvenuto ossa umane durante lavori di ristrutturazione all’interno di un locale. Il ritrovamento è avvenuto lunedì mattina in ... zoom24.it Roma, operai trovano ossa umane durante lavori di ristrutturazione in un locale a Ostiense(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, ossa umane sono state trovate lunedì mattina da alcuni operai impegnati nei lavori di ritrutturazione di un locale in via delle Sette Chiese, in zona Ostie ... msn.com Piazzale Ostiense poco fa Grazie Roksolana Pypchak per la bellissima foto - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Venerdì 13 marzo dalle 15 alle 18 si svolgerà un sit-in a piazzale Ostiense. Possibili deviazioni o limitazioni ai percorsi delle linee 3Nav, 23, 30, 75, 77, 83, 96, 280, 715, 716, 719, 769, 775 e 780. x.com