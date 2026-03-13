Ospedali Campania | violenza in PS serve sicurezza reale

Aumentano gli episodi di violenza nei pronto soccorso della Campania, portando alla ribalta la richiesta di misure di sicurezza più efficaci. Fernando Errico ha espresso la necessità di adottare tutele concrete per proteggere operatori e pazienti, evidenziando la situazione critica nei reparti. La questione è al centro del dibattito sulla gestione delle strutture sanitarie della regione.

La sicurezza negli ospedali della Campania è sotto pressione, con Fernando Errico che chiede tutele concrete cura. La violenza contro il personale sanitario sta crescendo nei pronto soccorso e richiede risposte istituzionali immediate. Il consigliere regionale di Forza Italia ha sollevato l’allarme in occasione della giornata dedicata alla tutela degli operatori socio-sanitari. Non si tratta solo di un richiamo morale, ma di una necessità operativa per garantire la continuità delle cure nelle strutture regionali. L’urgenza dei pronto soccorso e la crisi del rispetto. I reparti di emergenza-urgenza sono diventati luoghi ad alta tensione, dove le aggressioni non sono più casi isolati ma un fenomeno diffuso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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