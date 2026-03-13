Ospedale aperto | 600 mamme visitano la sala parto

Sabato 14 marzo 2026 alle 9, l’Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento ha aperto le porte al pubblico per un evento dedicato alla nascita. Durante la giornata, circa 600 mamme hanno visitato la sala parto, partecipando a un evento che ha coinvolto le famiglie e il personale sanitario presente. La visita si è svolta nell’ambito di un’iniziativa per far conoscere le strutture dedicate alla nascita.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 9 del mattino, l'Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento apre le porte al pubblico per un nuovo appuntamento dedicato alla nascita. L'iniziativa riprende dopo il successo delle edizioni precedenti che, tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, hanno registrato oltre 600 presenze di future mamme e familiari. Senza necessità di prenotazione, coppie in attesa potranno accedere liberamente fino a mezzogiorno per incontrare le ostetriche nel padiglione 29, esplorare gli spazi di preparazione al parto e visitare la sala parto. La mattinata è strutturata come un momento informale di confronto diretto, pensato per sciogliere i dubbi che spesso accompagnano il percorso verso la nascita, specialmente vive per la prima volta questa esperienza.