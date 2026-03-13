Oscar deportato | incubo notturno in Honduras famiglia

Venerdì 13 marzo 2026, Oscar si trova in Honduras, dove è stato deportato dagli Stati Uniti. La sua famiglia, rimasta negli Stati Uniti, non ha più contatti diretti con lui. Oscar è nascosto e isolato nel paese centroamericano, vivendo un momento di grande difficoltà. La sua situazione attuale rappresenta un momento di tensione e incertezza per tutti i coinvolti.

È il pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026 e la realtà per Oscar è diventata un incubo silenzioso. Dopo essere stato espulso dagli Stati Uniti, si trova ora in Honduras, nascosto e isolato dalla sua famiglia rimasta oltre oceano. Le autorità americane hanno agito con una rapidità brutale: lo hanno trasferito da Maryland a un centro di detenzione in Louisiana, separandolo legalmente dai suoi cari prima di spedirlo via aerea verso La Lima. Ora, sotto il cappellino da baseball abbassato sugli occhi, attende che la morte arrivi o che Dio intervenga. Oscar vive nella paura costante, spostandosi solo di notte per vedere sua madre, evitando qualsiasi contatto con la polizia o il governo honduregno.