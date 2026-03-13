L’FBI ha espresso preoccupazioni riguardo a potenziali attacchi di droni durante gli Oscar 2026, segnalando che l’Iran potrebbe utilizzare questa modalità per vendicarsi. La 98ª edizione degli Oscar si avvicina e le autorità stanno intensificando i controlli per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Le preoccupazioni riguardano principalmente possibili minacce esterne che potrebbero disturbare l’evento.

La 98ª edizione degli Oscar si avvicina, ma l’evento cinematografico più seguito al mondo quest’anno è accompagnato da preoccupazioni senza precedenti per la sicurezza dei partecipanti e del pubblico. Secondo fonti americane, l’ FBI ha diramato un avviso alle forze dell’ordine californiane riguardante la possibilità di un attacco di droni provenienti dall’ Iran, come possibile ritorsione per le azioni militari statunitensi in Medio Oriente. L’avviso, riportato da testate come ABC News, sottolinea che l’Iran potrebbe vendicarsi con l’utilizzo di droni verso la costa occidentale degli Stati Uniti. L’allerta ha messo in fibrillazione le autorità locali e gli organizzatori degli Academy Awards, che per la prima volta devono gestire il rischio di attacchi aerei sofisticati durante una cerimonia di portata internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Oscar 2026, l’FBI teme un possibile attacco di droni: “L’Iran potrebbe vendicarsi così”

Articoli correlati

Leggi anche: Oscar 2026, l’FBI teme un possibile attacco di droni iraniani: “L’Iran potrebbe vendicarsi così, l’allerta per la sicurezza è massima”

Oscar, Fbi segnala possibile minaccia droni iraniani: sicurezza rafforzata per la cerimonia(Adnkronos) – Gli organizzatori degli Academy Award hanno rafforzato la sicurezza della cerimonia degli Oscar, che si terrà domenica 15 marzo al...

Altri aggiornamenti su Oscar 2026 l'FBI teme un possibile...

Temi più discussi: Oscar 2026 tra allarme sicurezza e pronostici incerti: chi vincerà la statuetta più ambita? In pole Paul Thomas Anderson e I peccatori; Possibile attacco iraniano agli Oscar 2026? L'allarme dell'Fbi; Massima sicurezza agli Oscar, timori per l’effetto Teheran; Oscar, Fbi segnala possibile minaccia droni iraniani: sicurezza rafforzata per la cerimonia.

Oscar 2026, l’FBI teme un possibile attacco di droni: L’Iran potrebbe vendicarsi cosìLa 98ª edizione degli Oscar si avvicina, ma l’evento cinematografico più seguito al mondo quest’anno è accompagnato da preoccupazioni senza precedenti per la ... thesocialpost.it

Oscar 2026, l’FBI teme un possibile attacco di droni iraniani: L’Iran potrebbe vendicarsi così, l’allerta per la sicurezza è massimaI droni iraniani fanno paura agli Oscar. Dopo decenni di guerre statunitensi scatenate in mezzo mondo, e con ogni possibile ritorsione militare durante la cerimonia dell’assegnazione delle ambite ... ilfattoquotidiano.it

Coldiretti, 20 anni di Oscar Green: cresce l'innovazione nei campi italiani - facebook.com facebook

«Shining»: mai candidato agli Oscar, le scene finite in «Blade Runner», che fine ha fatto Danny. 9 segreti x.com