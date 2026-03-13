Ecco la lista dei dieci film più popolari in Italia tra quelli nominati agli Oscar 2026, ancora non disponibili su tutte le piattaforme di streaming. Molti di questi titoli sono già stati visti dai fan, mentre altri sono molto attesi e ancora non sono arrivati sulle piattaforme di video on demand. La graduatoria si basa sui dati di visualizzazione e interesse degli spettatori italiani.

In attesa di scoprire chi conquisterà i premi dell'Academy, ecco quali titoli, presenti in streaming e non ancora disponibili sulle piattaforme, hanno conquistato l'attenzione degli spettatori. La serata di consegna degli Oscar 2026 è ormai alle porte e, nell'attesa di scoprire quali star e quali film conquisteranno l'ambita statuetta, JustWatch ha svelato quali sono i titoli che hanno conquistato il cuore degli spettatori italiani. Per provare a scoprirlo, la guida di contenuti in streaming ha realizzato una classifica dei 10 film candidati più popolari tra quelli disponibili in streaming con abbonamento (SVOD) e non ancora disponibili (non-SVOD). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar 2026: le top 10 dei film nominati più popolari in Italia

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