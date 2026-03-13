Orto Botanico di Roma | orari apertura prezzo e cosa vedere

L'Orto Botanico di Roma è aperto tutti i giorni, inclusi domenica e festività, a partire da aprile 2026. I visitatori possono accedere durante determinati orari, con dettagli su prezzi e modalità d'ingresso disponibili sul sito ufficiale. Al suo interno si trovano diverse aree dedicate alla flora, tra piante esotiche e rare, e percorsi che attraversano vari ambienti botanici.

GIORNI DI APERTURA ORTO BOTANICO 2026 Aperto tutti i giorni, domenica e festivi compresi DA APRILE A OTTOBRE (ora legale) 9:00 – 18:30 DA NOVEMBRE A MARZO (ora solare) 10:00 – 17:30 Non è consentito l’ingresso ai cani, ad eccezione dei cani guida per non vedenti Immerso nel cuore della Città Eterna, l’Orto Botanico di Roma si estende per 12 ettari sul colle Gianicolo, offrendo un’esperienza unica tra natura, storia e cultura. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Con oltre 3.500 specie botaniche provenienti da tutto il mondo, questo giardino incantato è uno dei più grandi d’Italia, un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e per chiunque desideri una pausa dalla frenesia cittadina. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanicoCome ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Orto Botanico di Temi più discussi: La Flor – Natura al Femminile all'Orto Botanico di Roma; Orto Botanico, l'8 marzo appuntamento con La Flor; Università Svelate all'Orto Botanico di Roma Tor Vergata. Un pomeriggio tra natura, ricerca e beni culturali; 3 luoghi dove vedere l’Hanami a Roma: la magia dei ciliegi in fiore. Orto Botanico di RomaLe origini dell´Orto Botanico di Roma si possono far risalire al papato di Nicolò III (1277-1280) con l´istituzione di un pomerium o verziere, capostipite della lunga serie dei giardini vaticani ... exibart.com Orto Botanico, l’8 marzo appuntamento con «La Flor»Torna per il secondo anno consecutivo la «Natura al Femminile», una giornata dedicata alla creatività e alla forza delle donne ... roma.corriere.it ORTO BOTANICO di Torino: riapre festeggiando la primavera da sabato 28 Marzo 2026 con le sue visite guidate. Un luogo sempre magico a due passi dal centro, incastonato nel Parco del Valentino. TUTTI I DETTAGLI NEL MIO ARTICOLO QUI: https://sguard - facebook.com facebook