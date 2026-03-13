Venerdì 13 marzo 2026 a Modena, Emanuele Orsini, leader di Confindustria, ha annunciato che l’associazione voterà sul referendum previsto per il 22 e 23 marzo. La decisione riguarda la volontà di mantenere alcune certezze del diritto. Orsini ha spiegato che il voto si concentrerà sulla salvaguardia di specifici principi giuridici. La partecipazione al referendum sarà quindi considerata strategica dall’associazione.

Modena, venerdì 13 marzo 2026: Emanuele Orsini, vertice di Confindustria, ha delineato la posizione dell’associazione sugli imminenti scrutini del 22 e 23 marzo. Sebbene l’organismo degli industriali si astenga dal partecipare a dibattiti partitici legati alla riforma costituzionale della giustizia, il messaggio lanciato è un invito esplicito alla partecipazione civica. La responsabilità verso viene posta al centro del ragionamento, trasformando l’astensione politica in una chiamata attiva al voto per i cittadini. L’obiettivo dichiarato rimane la rappresentazione delle esigenze del tessuto imprenditoriale italiano. Orsini sottolinea come la stabilità normativa e la certezza del diritto siano pilastri fondamentali per le imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orsini: voto sul referendum per salvare certezze del diritto

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