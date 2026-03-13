Oroscopo Luna Nuova 19 Marzo | l’ultimo portale prima della Primavera La classifica di Artemide

Da feedpress.me 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 18 e il 19 marzo 2026, alle ore 02:23, il cielo si oscura per l’ultima Luna Nuova dell’anno zodiacale. Questo evento segna il passaggio verso la primavera e rappresenta l’ultimo portale astrale prima dell’inizio della nuova stagione. Durante questa notte, si verifica un allineamento celeste che coinvolge il nostro satellite e le stelle. La classifica di Artemide è stata aggiornata in vista di questa fase.

Nella notte tra il 18 e il 19 marzo 2026 (ore 02:23), il cielo si oscura per accogliere l’ultima Luna Nuova dell’anno zodiacale. È un novilunio potente, che cade negli ultimi gradi dei Pesci: un portale di purificazione necessaria prima del grande salto dell’Equinozio. Non è il momento di agire, ma di lasciare andare ciò che l’inverno ha logorato. A cura di Artemide Analisi della Luna Nuova del 13 marzo 2026 Cosa sapere su questa Luna: Energia: Purificazione, Sogni, Intuito profondo. Segni più coinvolti: Pesci, Vergine, Cancro, Scorpione. Azione consigliata: Fare spazio nel silenzio per i nuovi desideri di Primavera. Classifica della Luna Nuova: chi "sente" di più il richiamo Pesci – Protagonisti assoluti: un seme di luce viene piantato nel vostro cuore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

oroscopo luna nuova 19 marzo l8217ultimo portale prima della primavera la classifica di artemide
© Feedpress.me - Oroscopo Luna Nuova 19 Marzo: l’ultimo portale prima della Primavera. La classifica di Artemide

Articoli correlati

Oroscopo prossima settimana 16-22 Marzo: l’equinozio di primavera cambia il destino. La classifica di Artemide per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e PesciLa settimana dal 16 al 22 marzo 2026 segna il passaggio silenzioso tra due stagioni interiori.

Oroscopo di domani, oggi 8 marzo 2026 Festa della Donna: la classifica dei segni e i messaggi di ArtemideL'8 marzo 2026 si apre come una soglia tra il dovere e il desiderio: una domenica che invita a deporre le armature per riscoprire il valore...

Aggiornamenti e notizie su Oroscopo Luna Nuova

Temi più discussi: Ultimo quarto di Luna calante 11 marzo 2026 ?? oroscopo oggi, transiti e previsioni segni zodiacali; Quando tagliare i capelli a marzo 2026 in base alla Luna; Luna di Sangue: cosa aspettarci dall'eclissi lunare del 3 marzo; Oroscopo, le stelle di Branko di mercoledì 11 marzo | Tutti i segni.

oroscopo luna nuova oroscopo luna nuova 19Nuova luna del 19 marzo 2026: chiudere, perdonare... e poi rinascereLuna Nuova 19 marzo 2026: effetti e oroscopo dei segni ... msn.com

Oroscopo, la Luna Nuova in Sagittario toglie paure e apre nuove strade: il Leone ritrova la luce, il Cancro è deciso. Gemelli? Guardati dentroToro: stabilisce le priorità. La comunicazione torna fluida e sincera dopo qualche incomprensione. Vergine: costruisce con determinazione il futuro che desidera. Un azzardo al momento giusto porta i ... leggo.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.