Oroscopo Luna Nuova 19 Marzo | l’ultimo portale prima della Primavera La classifica di Artemide

Nella notte tra il 18 e il 19 marzo 2026, alle ore 02:23, il cielo si oscura per l’ultima Luna Nuova dell’anno zodiacale. Questo evento segna il passaggio verso la primavera e rappresenta l’ultimo portale astrale prima dell’inizio della nuova stagione. Durante questa notte, si verifica un allineamento celeste che coinvolge il nostro satellite e le stelle. La classifica di Artemide è stata aggiornata in vista di questa fase.

Nella notte tra il 18 e il 19 marzo 2026 (ore 02:23), il cielo si oscura per accogliere l'ultima Luna Nuova dell'anno zodiacale. È un novilunio potente, che cade negli ultimi gradi dei Pesci: un portale di purificazione necessaria prima del grande salto dell'Equinozio. Non è il momento di agire, ma di lasciare andare ciò che l'inverno ha logorato. A cura di Artemide Analisi della Luna Nuova del 13 marzo 2026 Cosa sapere su questa Luna: Energia: Purificazione, Sogni, Intuito profondo. Segni più coinvolti: Pesci, Vergine, Cancro, Scorpione. Azione consigliata: Fare spazio nel silenzio per i nuovi desideri di Primavera. Classifica della Luna Nuova: chi "sente" di più il richiamo Pesci – Protagonisti assoluti: un seme di luce viene piantato nel vostro cuore.