Oggi, secondo le previsioni di Barbanera, vengono illustrate le influenze astrologiche sui vari segni dello zodiaco. L’oroscopo fornisce dettagli specifici per ogni segno, con indicazioni sui possibili eventi e stati d’animo. L’aggiornamento si riferisce alla giornata del 13 marzo 2026 e riguarda tutti i dodici segni dello zodiaco.

A cura di Barbanera Aggiornato il 13 marzo 2026 Ariete. 213 – 204 Da quel che lasciano intendere la Luna e Giove alti in cielo in quadratura al segno, la giornata non si preannuncia proprio delle più tranquille. Se al lavoro il capo sfoggia atteggiamenti di strapotere, evitiamo di reagire con battute sarcastiche. Toro. 214 – 205 Fra gli affetti, in prima fila c’è l’amicizia. Anche nella coppia su tutto prevale la complicità, ci sosteniamo e ci azzuffiamo come compagni di banco. Telefonate e inviti da persone lontane, tanta è la voglia di rivederci che la distanza non ci spaventa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo di oggi 13 marzo 2026 secondo Barbanera: le previsioni per tutti i segni

