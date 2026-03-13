Durante le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, l’atleta ucraina Alexandra Kononova ha vinto la medaglia d’oro nel para-biathlon, ma successivamente le è stato richiesto di togliere la medaglia. La decisione ha generato discussioni e polemiche, coinvolgendo anche aspetti legati alla censura. La situazione ha attirato l’attenzione sui provvedimenti presi nei confronti dell’atleta e sulle ripercussioni che ne sono derivate.

La medaglia d’oro nel para-biathlon delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 è stata accompagnata da una decisione controversa che ha coinvolto l’atleta ucraina Alexandra Kononova. Prima della cerimonia di premiazione, la sportiva è stata obbligata a rimuovere degli orecchini che recavano il messaggio Stop War e la bandiera del suo paese natale. L’intervento è stato eseguito da un membro dello staff dell’Ipc, in quanto gli accessori venivano considerati contrari ai regolamenti supplementari sui comportamenti pubblici durante i Giochi. Il Comitato Paralimpico Internazionale ha gestito la situazione definendola come chiusa, spiegando che le norme erano state comunicate esplicitamente a tutti i Comitati Nazionali prima dell’inizio della competizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro e censura: l’atleta ucraina costretta a togliere

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