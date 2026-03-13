A Oristano, la raccolta differenziata ha superato l’80% nel 2024, confermando la provincia come esempio di buona gestione dei rifiuti urbani. I dati del 26° Rapporto annuale dell’Arpas mostrano che i rincari per i servizi di smaltimento sono stati minimi rispetto ad altre zone. La percentuale di raccolta differenziata rappresenta un risultato importante per l’area.

La provincia di Oristano si è confermata come modello virtuoso nella gestione dei rifiuti urbani, superando la soglia dell’80% di raccolta differenziata secondo i dati del 26° Rapporto annuale dell’Arpas relativi al 2024. Questo risultato colloca il territorio oristanese ai vertici della classifica regionale, posizionandosi immediatamente dietro al Nuorese e contribuendo a mantenere la Sardegna al terzo posto nazionale nella gestione ambientale. Mentre altre aree della regione registrano difficoltà o aumenti tariffari significativi, l’Oristanese dimostra una capacità di contenimento dei costi per i cittadini, con un incremento delle tariffe limitato intorno al 7%, in netto contrasto con i balzi del 15% a Cagliari e quasi il 20% a Sassari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano: 80% di differenziata e rincari minimi

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