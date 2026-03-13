Oristano | -29% negozi in 13 anni il piano di salvataggio

A Oristano, negli ultimi tredici anni, si è registrato un calo del 28,9% nel numero di negozi, con quasi un terzo di attività commerciali che ha chiuso i battenti. La città ha visto una riduzione significativa delle attività commerciali, riflessa in questa diminuzione numerica che si è protratta nel tempo.

Oristano affronta una contrazione commerciale del 28,9% nel giro di tredici anni, perdendo quasi un terzo dei suoi negozi. Per fermare questa emorragia e costruire strategie di rilancio concrete, Federmoda ha lanciato un check-up rivolto a tutti gli operatori del retail della provincia. L’iniziativa nasce come risposta diretta ai dati allarmanti dell’11° rapporto Confcommercio, pubblicato ieri, che fotografa Oristano come la realtà sarda più colpita dalla desertificazione degli spazi commerciali. Il questionario, disponibile online fino al 3 aprile, non è mera raccolta dati ma il fondamento per interventi tecnici mirati sulla gestione dei saldi e sull’ottimizzazione dei costi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oristano: -29% negozi in 13 anni, il piano di salvataggio Articoli correlati Pordenone: -89 negozi in 13 anni, il centro muoreIl centro di Pordenone sta affrontando una contrazione strutturale del tessuto commerciale che in tredici anni ha portato alla scomparsa di 89... Leggi anche: Commercio, in 13 anni spariti 4mila negozi Contenuti utili per approfondire Oristano 29 negozi in 13 anni il piano... Argomenti discussi: Oristano maglia nera in Sardegna: in 13 anni ha chiuso quasi un terzo dei negozi. Oristano ha perso un terzo dei negozi in 13 anni: Federmoda lancia un check-up tra i commerciantiUn Check-up del Retail Territoriale rivolto a tutti gli operatori del commercio al dettaglio della provincia. È l’iniziativa lanciata da Federmoda per rispondere all’emergenza fotografata dall’11° ... linkoristano.it Oristano maglia nera in Sardegna: in 13 anni ha chiuso quasi un terzo dei negoziLa fotografia scattata dal rapporto rapporto Città e demografia d'impresa curato dall'Ufficio Studi Confcommercio ... linkoristano.it