Orgosolo | il presidente dell’AC incontra i giovani martiri

A Orgosolo, la comunità ha ricevuto con grande calore il presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, che ha partecipato a un evento dedicato alla memoria della Beata Antonia Mesina. L’incontro ha visto la presenza di giovani e cittadini uniti nel ricordo. Durante la cerimonia, sono stati condivisi momenti di riflessione e testimonianze legate alla figura della beata.

La comunità di Orgosolo ha accolto con calore straordinario Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, in occasione di un evento dedicato alla memoria della Beata Antonia Mesina. La visita, svoltasi domenica 8 marzo 2026 nell'Auditorium Comunale e nella chiesa del SS. Salvatore, ha unito sezioni provenienti da tutti i centri della diocesi nuorese per riflettere sul concetto di pace come pratica quotidiana. Un momento chiave è stato segnato dall'intervento dei sedicenni del gruppo Sos edales de Antonia Mesina, che hanno ricevuto un invito ufficiale a Roma per approfondire le iniziative di divulgazione presso la sede nazionale.