Ordini in volata il 2025 chiude a 23,8 miliardi

Nel 2025, il gruppo Leonardo ha concluso l’anno con ordini in volata, totalizzando 23,8 miliardi di euro. La crescita si manifesta in diverse aree e si riflette nei dati dell’esercizio finanziario appena chiuso. La società ha registrato un incremento rispetto agli anni precedenti, evidenziando una performance particolarmente positiva. Questi risultati riguardano tutte le principali sezioni del gruppo.

La crescita del gruppo Leonardo è significativa sotto tutti i profili. Questa performance particolarmente positiva è evidenziata dai risultati dell’esercizio 2025. Sono in sensibile aumento gli ordini che raggiungono i 23,8 miliardi (+14,5% rispetto al dato "isoperimetro"), a conferma del continuo rafforzamento dei "core business" e anche grazie a un importante ordine nel settore Aeronautica per la fornitura di supporto logistico integrato e addestramento per la flotta di velivoli Eurofighter della Forza Aerea del Kuwait, in un contesto di mercato nel quale la domanda di sicurezza resta elevata. Il livello di ordini equivale ad un book to bill pari a circa 1,2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

