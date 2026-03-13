Orazio Maurizio Musumeci ha raccontato di aver chiesto di salire sul palco con Giorgia Meloni prima dell’evento. Dopo aver fatto la richiesta, è stato autorizzato ad avvicinarsi e a salire sul palco durante il suo intervento. Musumeci ha condiviso questa esperienza attraverso un post, chiarendo i passaggi che lo hanno portato a condividere quel momento con la leader politica.

Il racconto di Musumeci Orazio Maurizio Musumeci ha affidato a un post su Facebook il racconto di quanto accaduto: “Mi hanno chiesto come ho fatto a salire sul palco. Semplicissimo: sono entrato dal portone principale, poi ho aspettato che aprissero la porta del salone principale”. Una volta al centro della sala, “dove c’era la sicurezza con il nastro scorrevole, sono passato in fila dietro alle altre persone e mi sono posizionato a fianco del palco, in attesa della Meloni”. C’è di più: mentre aspettava la premier, l’uomo ha dichiarato di aver “salutato prima Nordio, con garbo e rispetto, successivamente ho salutato Ignazio (La Russa, ndr), che mi ha presentato anche il ministro Musumeci della Sicilia, che non è mio parente”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Orazio Maurizio Musumeci svela come ha fatto a salire sul palco con Giorgia Meloni: "Semplice, ho chiesto"

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