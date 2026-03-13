Ora è lui il più ricco d’Italia Cambia tutto tra i paperoni del paese | chi è il suo patrimonio

Un uomo ha recentemente conquistato il titolo di persona più ricca d’Italia, superando figure note nel panorama industriale del paese. La sua ricchezza è stata ufficialmente riconosciuta attraverso le classifiche di patrimonio, facendo cambiare gli equilibri tra i più ricchi. Ora si trova in cima alla lista, superando altri imprenditori di lunga data. La sua posizione è stata confermata da stime aggiornate sui patrimoni personali.

Ha conquistato ufficialmente il primato tra i più ricchi d’Italia, superando figure storiche dell’industria nazionale come Giovanni Ferrero. Con un patrimonio stimato da Forbes in 89 miliardi di dollari, pari a circa 77 miliardi di euro, l’imprenditore originario del Monferrato si afferma come il volto più rappresentativo del nuovo capitalismo digitale italiano, costruito attorno alle tecnologie finanziarie e al mondo delle valute virtuali. La sua ascesa è tanto rapida quanto sorprendente, considerando il suo passato professionale: ex chirurgo plastico, ha deciso di investire nelle criptovalute fondando Tether nel 2014. La piattaforma,... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Elon Musk è (sempre) l’uomo più ricco del mondo: qual è il suo patrimonio e chi è il primo italianoAncora una volta è lui in cima alla classifica: Elon Musk guarda tutti dall’alto verso il basso piazzandosi al primo posto con un patrimonio netto...

Chi è Andrea Pignataro, il più ricco d’Italia: con 42,8 miliardi di dollari ha superato il patrimonio di FerreroAndrea Pignataro è la persona più ricca d'Italia, secondo Forbes: con un patrimonio di 42,8 miliardi ha superato Giovanni Ferrero.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ora è lui il più ricco d'Italia Cambia...

Temi più discussi: Devasini, re delle criptovalute e figlio del Monferrato: è lui il più ricco d’Italia; Miliardari italiani più ricchi, Devasini supera Ferrero e Pignataro. La classifica Forbes; Uomini più ricchi del mondo: Musk senza limiti, il primo italiano è una sorpresa. Chi è Giancarlo Devasini; Elon Musk è l'uomo più ricco di sempre: il patrimonio stellare sale a 839 miliardi (e il 2026 è da record per i paperoni).

Andrea Pignataro è diventato l'uomo più ricco d'Italia: cosa c'è dietro l'impero da 42,8 miliardi di euroSuperato Giovanni Ferrero: come ha fatto il misterioso imprenditore bolognese e residente in Svizzera a costruire una galassia di potenti aziende da cui ormai dipende la finanza italiana, e non solo. today.it

Giancarlo Devasini è il più ricco d’Italia nel 2026: la classifica Forbes dei miliardariGiancarlo Devasini, cofondatore dell'azienda di criptovalute Tether, con un patrimonio di 89,3 miliardi di dollari è la persona più ricca d'Italia ... tg.la7.it

DICIAMO NO ALL'ITALIA PEGGIORE! Il 14 marzo alle ore 14:00 in piazza Repubblica a Roma, diciamo No all'Italia peggiore e No alla guerra. Il 22-23 marzo votiamo No, facciamo vincere l'Italia migliore e diamo una spallata al Governo Meloni. Si può fare. - facebook.com facebook

Insigne lascia la porta aperta all'Italia E svela i contatti quotidiani con Gattuso Voi lo convochereste #Insigne #Italia #DAZN x.com