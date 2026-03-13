Da mercoledì è iniziata la sperimentazione degli ausiliari del traffico nelle scuole, con il compito di garantire la sicurezza durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti. Questa misura coinvolge vigilini incaricati di vigilare e gestire il traffico nelle aree scolastiche, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei ragazzi e regolare il flusso di veicoli nelle vicinanze.

È partita mercoledì la sperimentazione degli ausiliari del traffico dedicati alla sicurezza negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. Il servizio è stato avviato nelle scuole elementari Gereschi, Collodi e Lorenzini. Ad annunciarlo è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Rachele Compare, che esprime "soddisfazione per l’avvio del servizio". La sperimentazione degli "addetti al traffico" è attivata da Pisamo in collaborazione con Tirrenica Mobilità, che già gestisce servizi di ausiliari del traffico sul territorio. Il progetto, spiega Compare, "prende il via in via sperimentale coinvolgendo inizialmente tre scuole cittadine: Gereschi, Collodi e Lorenzini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ora arrivano i vigilini . Sicurezza alle scuole . Parte la sperimentazione

