Operazione Clean | alcuni in silenzio davanti al gip altri provano a chiarire
Durante il secondo giorno di interrogatori di garanzia, alcuni sospetti si sono presentati davanti al giudice per fornire chiarimenti, mentre altri hanno scelto di mantenere il silenzio. L’indagine, denominata
Seconda e ultima giornata di interrogatori di garanzia dopo il blitz con 24 arresti. L'inchiesta di polizia e Dda ha smantellato due presunti sodalizi dediti al traffico di droga. E, a volte, anche ad atti intimidatori Secondo giorni di interrogatori di garanzia dopo il blitz di martedì, che ha sgominato due presunti sodalizi ritenuti attivi e “monopolisti” nei traffici di droga a Ostuni. Non solo cocaina, anche hashish e marijuana. E inoltre estorsioni ed episodi intimidatori, contestati ad alcuni indagati. Ieri sono comparsi in 18 davanti al gip Angelo Zizzari del tribunale di Lecce e ai suoi omologhi di Brindisi e Taranto, dove sono detenuti diversi indagati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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