Operatori sanitari sono stati aggrediti, con circa metà di loro rappresentata da infermieri. Si evidenzia come le carenze nel sistema sanitario abbiano portato a situazioni di rischio, e gli operatori affermano di essere spesso i bersagli di tali violenze. La questione riguarda la sicurezza sul lavoro, che viene vista come una condizione essenziale per mantenere la qualità delle cure offerte ai pazienti.

"La sicurezza non è un privilegio di categoria. È una condizione indispensabile per garantire sicurezza e qualità delle cure ai cittadini". Nella “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari“, Stefania Pace, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Brescia e presidente del Coordinamento Opi Lombardia, lo ribadisce con fermezza: "Chi aggredisce un professionista sanitario aggredisce il sistema di cura e la comunità e ne risponde penalmente". Nel 2025 sono state 3.568 le aggressioni segnalate dal personale delle strutture pubbliche lombarde. Violenze che hanno coinvolto 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Temi più discussi: Operatori aggrediti. Metà sono infermieri: Carenze nella sanità. Noi siamo il bersaglio; Aggressioni ai sanitari: nel 2025 quasi 18mila episodi e 23mila operatori coinvolti; Violenza in corsia: tutti i numeri delle aggressioni a medici e sanitari.

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