Fabiana Di Pino, consigliera comunale di Opera, ha sollevato un caso relativo alla nomina di un’assessora, definendola inaccettabile e dichiarando che non si tratta di gossip. È autrice di un’interpellanza che mette in discussione la compatibilità della nomina, attirando così l’attenzione sulla questione all’interno del Consiglio comunale della città.

Opera (Milano) – Parla Fabiana Di Pino consigliere comunale della lista Opera Prima e autrice dell’interpellanza in cui ha sollevato la questione dell’incompatibilità sulla nomina dell’assessora. Perché ritiene che il rapporto tra sindaco e assessora comporti un’incompatibilità? “Sia chiaro, non ho alcun interesse a entrare nelle questioni private tra sindaco e assessora, ai quali vanno i miei auguri personali. Il punto che ho sollevato riguarda esclusivamente l’opportunità politica. Non è gossip, ma una questione di coerenza, trasparenza e rispetto delle istituzioni. La nomina di un assessore non è un fatto privato: è una scelta politica e pubblica che comporta responsabilità istituzionali per tutta l’Amministrazione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Opera, Fabiana Di Pino è la consigliera che ha fatto scoppiare il caso gravidanza: “Non si tratta di gossip, è una nomina inaccettabile”

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