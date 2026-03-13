Onore inganno e convenzione sociale | i cardini della commedia pirandelliana in scena con Il berretto a sonagli

Lunedì 16 marzo alle 21, al Teatro Dragoni di Meldola, si tiene la messa in scena di

Ciampa è “Il berretto a sonagli”, un individuo complesso, legato alla sua reputazione e alle apparenze, tanto che uno dei temi centrali della commedia è proprio il conflitto tra essere e apparire. Nel contesto siciliano, Ciampa è vittima e artefice di una mentalità sociale intrisa di tradizione e onore. La “corda pazza”, un concetto introdotto da Ciampa stesso, rappresenta quella parte irrazionale e selvaggia presente in ognuno, che si nasconde dietro le convenzioni sociali. Pirandello, attraverso il protagonista e le sue teorie, riflette sulla natura umana, il concetto di identità e la crisi tra l’essere autentico e l’apparenza pubblica. Questo rimanda a tematiche filosofiche profondamente siciliane, ma anche universali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: “Il berretto a sonagli” in scena al Centro Sociale Fenestrelle

Leggi anche: Silvio Orlando in scena al Mercadante con "Il berretto a sonagli" di Pirandello