Durante il junket di One Piece stagione 2, abbiamo intervistato Iñaki Godoy e Taz Skyl, i protagonisti della serie. La conversazione si è concentrata sui personaggi e sul film preferito di Sanji, che risulta essere “Perfetti sconosciuti”. I due attori hanno condiviso alcune riflessioni sui loro ruoli e sui dettagli che rendono speciale questa nuova stagione. La discussione ha coinvolto anche aspetti legati alla produzione e alle scelte narrative.

Al junket di One Piece stagione 2 abbiamo intervistato la ciurma della Going Merry e abbiamo parlato di film preferiti e della popolarità dei manga We are! La seconda, attesissima stagione della serie live action di One Piece è approdata in streaming su Netflix, appena dopo il termine della quarta stagione di un altro dei pezzi da novanta, Bridgerton, proposti in esclusiva dalla piattaforma di Los Gatos. Una produzione, quella realizzata nei film studios di Citta del Capo in Sud Africa, sulla quale, all'inizio, aleggiava un certo timore, ma che è poi riuscita a conquistare sia la maggior parte dei fan storici dell'epopea piratesca di Eiichir? Oda che quelle persone che hanno avuto modo di conoscerla proprio con la costosissima produzione Netflix. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece 2, intervista a Iñaki Godoy e Taz Skyl: “Il film preferito di Sanji? Perfetti sconosciuti!”

