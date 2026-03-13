One Piece 2 | il montatore della serie svela come sono stati realizzati i cameo a sorpresa

Il montatore della serie live-action di One Piece, che lavora per Netflix, ha spiegato come sono stati creati alcuni cameo a sorpresa nella produzione. Durante un'intervista, ha descritto il processo di inserimento di queste apparizioni speciali, senza entrare nei dettagli delle scelte artistico-creative. La narrazione si concentra esclusivamente sui metodi tecnici adottati per integrare i cameo nella serie.

Eric Litman, che ha lavorato allo show live-action targato Netflix, ha raccontato come sono state sviluppate alcune sorprese per i fan. La stagione 2 di One Piece è arrivata su Netflix e negli episodi c'è stato modo di introdurre anche dei personaggi a sorpresa che i fan dell'opera originale non si attendevano così presto. Uno dei montatori dello show, Eric Litman, ha ora spiegato come si è lavorato sui cameo, in particolare nel secondo episodio inedito. La notizia contiene degli, non proseguite nella lettura se non volete anticipazioni! L'arrivo a sorpresa di alcuni personaggi amati dai fan Nella seconda stagione di One Piece (di cui potete leggere la nostra recensione) sono stati mostrati per la prima volta personaggi come Sabo, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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