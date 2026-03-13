Omicidio Ruoso | difesa e medico legale ispezionano l’attico

Nella provincia di Pordenone, le forze dell’ordine e il medico legale hanno ispezionato l’attico dell’imprenditore Mario Ruoso, ucciso il 4 marzo nel suo appartamento a Porcia. La scena del delitto è stata oggetto di analisi da parte della difesa e dei periti incaricati di chiarire le circostanze dell’omicidio. Le indagini continuano a seguire i passaggi necessari per fare luce sui fatti.

Nel cuore della provincia di Pordenone, la giustizia sta procedendo con meticolosità dopo l’omicidio dell’imprenditore Mario Ruoso, avvenuto il 4 marzo nell’attico del condominio Brentella a Porcia. La Procura ha autorizzato l’avvocato difensore e i suoi consulenti a accedere alla scena del crimine per effettuare rilievi tecnici e verificare le circostanze dell’aggressione subita dalla vittima, colpita da almeno otto colpi di spranga alla testa. L’indagine si concentra ora sulla figura di Loriano Bedin, un sessantasettenne indagato per il fatto, il cui avvocato Giorgio Mazzuccato richiede una valutazione psichiatrica per chiarire lo stato mentale del suo assistito al momento degli interrogatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio Ruoso: difesa e medico legale ispezionano l’attico Articoli correlati Leggi anche: Omicidio di Zoe, il medico legale: "Ancora viva quando è stata gettata nel canale" Faenza, omicidio Montanari: la medico legale parla di “impiccamento atipico” e solleva dubbi sulla dinamica del decesso.Un Impiccato con i Piedi a Terra: La Cronaca di un Caso Dubbio tra Faenza e Bologna Bologna, 19 febbraio 2026 – Il processo per la morte del... Contenuti e approfondimenti su Omicidio Ruoso Temi più discussi: Omicidio Ruoso, le valutazioni della difesa; Ruoso, i 40 minuti ai raggi X e il rebus della porta sempre aperta: la difesa di Bedin chiede di vedere i locali dove si è consumato il...; Delitto Ruoso, l'imprenditore ucciso con otto colpi alla testa; Delitto Ruoso, Bedin si avvale della facoltà di non rispondere. Ucciso a sprangate Mario Ruoso: il collaboratore di lunga data confessa l’omicidioLa morte di Mario Ruoso, storico imprenditore e fondatore di Telepordenone, ha scosso profondamente la città. Colpito ripetutamente alla testa con un corpo contundente nella propria abitazione, Ruoso ... notizie.it Ruoso, esame psichiatrico sullo stato di Bedin. Dal numero (sbagliato) di colpi confessati alle parole in cella: «Non so perché sono qui»PORDENONE - Si punta a un approfondimento sulle condizioni neuropsicologiche di Loriano Bedin, il 67enne reo confesso dell'omicidio di Mario Ruoso. La difesa dell'indagato, ... ilgazzettino.it Il13. . OMICIDIO MARIO RUOSO. L’AUTOPSIA CONFERMA LA “ MATTANZA “. - facebook.com facebook C'è un fermo per l'omicidio di Mario Ruoso, ex editore di Telepordenone. In questura condotto un suo collaboratore storico che ha confessato il delitto x.com