Omicidio di Liliana Resinovich sulle scarpe trovate tracce di zirconio | cos' è e che significa per le indagini

Sulle scarpe di Liliana Resinovich sono state trovate tracce di zirconio, un elemento chimico spesso utilizzato in applicazioni industriali e tecnologiche. Questa scoperta è stata fatta durante le analisi forensi condotte sulle calzature. Gli inquirenti hanno esaminato i residui per cercare di capire se possano fornire indizi utili alle indagini sull’omicidio. Al momento, nessuna altra informazione è stata rilasciata pubblicamente.

Sulle scarpe che Liliana Resinovich indossava il giorno della morte sono state rinvenute tracce di zirconio. La svolta nelle indagini per l’omicidio della 63enne è arrivata dopo le analisi del genetista forense Paolo Fattorini, che ora sostiene che questo dato è “meritevole di approfondimento”. L’esperto lo ha riferito a Il Piccolo. Lo zirconio viene comunemente usato nei processi industriali, soprattutto nell’affilatura dei coltelli, attività di cui si occupa Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della moglie. Le tracce di zirconio nelle scarpe: la scoperta Le indagini sull'omicidio di Liliana Resinovich verso la svolta?... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio di Liliana Resinovich, sulle scarpe trovate tracce di zirconio: cos'è e che significa per le indagini Articoli correlati Traccia di Zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich, cosa significa per le nuove indagini per omicidioUn nuovo elemento emerge nell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste la mattina del 14 dicembre 2021 e ritrovata... Liliana Resinovich, rinvenute tracce di zirconio sulle scarpe, usato dal marito Sebastiano Visintin per affilare i coltelliNell'aprile 2025 era stata perquisita la casa di Visintin, dove svolgeva l'attività di arrotino: circa settecento tra coltelli e forbici erano stati... Una selezione di notizie su Omicidio di Liliana Resinovich sulle... Temi più discussi: Liliana Resinovich, Visintin certo di non andare a processo perché non ci sono elementi contro di me; Cosa sapeva Sterpin. Quelle parole del vedovo di Lilly in tv; Resinovich, la consegna della perizia sui reperti slitta di altri tre mesi; Altri 90 giorni per indagare sul caso Resinovich: approfondimenti sulle scarpe di Liliana e i coltelli del marito. Traccia di Zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich, cosa significa per le nuove indagini per omicidioUn nuovo elemento emerge nell'inchiesta: tracce di zirconio, sostanza usata per affilare lame, trovate sulle scarpe della donna ... ilfattoquotidiano.it Morte Liliana Resinovich, tracce di zirconio sulle scarpe: indagine verso nuovi sviluppiIl rilevamento del materiale abrasivo sulle scarpe della donna apre nuovi interrogativi sulle circostanze della sua morte e sulle attività del marito. notizie.it Il caso di Liliana Resinovich: i periti hanno chiesto 90 giorni in più per esaminare tutti i reperti, tra i quali 700 coltelli. Coltelli del marito, Sebastiano Visintin, unico indagato per l’omicidio della moglie che a “Chi l’ha visto” - condotto da Federica Sciarelli e in on - facebook.com facebook