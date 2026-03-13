Oltre 60mila posti il maxi-museo i parchi la mobilità | come sarà lo stadio della Roma

L’Assemblea Capitolina ha approvato oggi la delibera sul pubblico interesse dello stadio della Roma, segnando una tappa chiave nel processo di approvazione. Il progetto prevede oltre 60mila posti, un maxi-museo, parchi e miglioramenti nella mobilità urbana. La decisione apre la strada ai successivi passaggi amministrativi necessari per realizzare l’intervento.

Roma, 13 marzo 2026 – Oggi l’Assemblea Capitolina ha votato la delibera relativa al pubblico interesse dello stadio della Roma ( leggi qui ), chiudendo un passaggio importante del lungo iter. Ma ora se ne apre un altro, quello cruciale: la conferenza dei servizi. Solo dopo la chiusura con esito positivo da parte dei tecnici, infatti, si potrà partire con l’effettiva costruzione dell’impianto di Pietralata, che promette di regalare all’AS Roma la sua nuova casa. Intanto, un’idea di come sarà il nuovo impianto possiamo già farcela. E ciò che balza all’occhio, secondo quanto comunicato in una nota ufficiale del Campidoglio, è che non sarà “solo” un impianto destinato alle attività calcistiche, bensì un’opera aperta a tutta la città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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