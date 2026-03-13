Oltre 200 famiglie al buio per un rimpallo di competenze

Più di duecento famiglie del maxi condominio nel Rione Ogliastri si trovano senza luce nelle aree esterne a causa di un problema di competenze tra le diverse autorità responsabili. L’impianto di illuminazione non è funzionante, lasciando le abitazioni al buio. La situazione si protrae da tempo senza che siano state trovate soluzioni definitive.

Il caso del maxi condominio del Rione Ogliastri e il suo impianto di illuminazione mai attivato. La gestione è passata dall'Iacp al Comune senza soluzione al problema. Il consigliere Russo chiede l'intervento del commissario Mattei Oltre duecento famiglie al buio per colpa di un rimpallo di competenze. È il caso del maxi condominio del Rione Ogliastri dove l'impianto di illuminazione delle aree esterne non funziona. Il complesso edilizio è passato sotto la gestione del Comune dall'Iacp senza che il problema sia stato risolto. A sollevare la questione è il consigliere comunale Alessandro Russo che chiama in causa direttamente il commissario straordinario Piero Mattei.

