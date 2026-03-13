Olimpiadi 2026 | 35 milioni di litri al giorno per la neve

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, viene utilizzata una quantità significativa di acqua per l’innevamento artificiale, pari a circa 35 milioni di litri al giorno. Questa risorsa viene impiegata per mantenere le piste in condizioni ottimali e garantire lo svolgimento delle competizioni. La gestione dell’acqua rappresenta un elemento fondamentale per l’organizzazione dell’evento sportivo.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono attualmente in corso, sostenute da una risorsa invisibile ma critica: l’acqua necessaria per garantire l’innevamento artificiale. I dati indicano un fabbisogno giornaliero stimato in 35 milioni di litri, una quantità che supera il consumo medio di intere città italiane come Trento o Ferrara. Questa infrastruttura idrica, composta da bacini artificiali e reti di pompaggio, è essenziale per creare la base nevosa stabile richiesta dalle gare, sostituendo la neve naturale che spesso si rivela tecnicamente inadeguata. Mentre le telecamere catturano lo scorrere delle competizioni sul budello ampezzano, dietro le quinte opera un sistema complesso che trasforma i corsi d’acqua montani in neve compatta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

