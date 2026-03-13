Ogliastri al buio | 200 famiglie bloccate da un vuoto

Nel rione Ogliastri di Messina, più di duecento famiglie si trovano senza energia elettrica a causa di un’interruzione che dura da tempo. La mancanza di luce interessa tutte le abitazioni della zona, creando disagi quotidiani e un senso di isolamento tra i residenti. La situazione si protrae senza che siano stati ancora risolti i problemi relativi alla gestione e alla fornitura del servizio.

Il Rione Ogliastri a Messina vive un'assenza di luce che coinvolge oltre duecento nuclei familiari, bloccati in una buia incertezza amministrativa. La causa non è tecnica ma giuridica: un rimpallo di competenze tra enti ha lasciato l'impianto esterno spento per anni. La questione è stata sollevata pubblicamente dal consigliere comunale Alessandro Russo, il quale ha indirizzato la propria richiesta direttamente al commissario straordinario Piero Mattei. Il cuore del problema risiede nella proprietà degli spazi esterni alle palazzine ex Iacp, su cui pendono anni di contese legali e amministrative non risolte.