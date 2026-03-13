Oggi l’evento ASviS sull’impatto del Pnrr sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile

Oggi si tiene un evento organizzato dall’ASviS dedicato all’impatto del Pnrr sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Durante l’incontro verranno presentati i risultati di una ricerca realizzata dall’ASviS in collaborazione con la Fondazione Enel e Unioncamere. La presentazione si concentrerà sui dati relativi agli effetti dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Durante l’incontro verranno presentati i risultati di una ricerca, condotta dall’ASviS in collaborazione con la Fondazione Enel e l’Unioncamere, sugli effetti dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 200226 L’evento, il 13 marzo alle 10.00 presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), è un’occasione per discutere con rappresentanti delle autorità politiche a livello nazionale e territoriali, esperte ed esperti della materia e stakeholder, i risultati di una ricerca unica a livello nazionale ed europeo. SEGUI LA DIRETTA Negli ultimi dieci anni l’Unione europea ha sviluppato un programma di iniziative legislative senza precedenti per numero e contenuti riferite esplicitamente all’attuazione dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Notizie dal mondo ASviS, il 13 marzo l’evento ASviS sull’impatto del Pnrr sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Leggi anche: Il 3 febbraio l’ASviS compie 10 anni. Giovannini: “così costruiamo lo sviluppo sostenibile del Paese”

Aggiornamenti e notizie su Oggi l'evento ASviS sull'impatto del...

Temi più discussi: Decreto bollette, l’ASviS alla Camera: Servono coerenza e riforme per la transizione; La parità di genere come precondizione della sostenibilità; Ecosistemi dell’innovazione: perché servono regole comuni per generare impatto reale; Il 3 febbraio l'ASviS compie 10 anni. Giovannini: Così costruiamo lo sviluppo sostenibile del Paese.

Asvis, il Pnrr sta riducendo distanza da obiettivi Agenda 2030Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sta riducendo la distanza dell'Italia dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, ma resta ancora un ampio divario da colmare. (ANSA) ... ansa.it

Decreto bollette, l’ASviS alla Camera: Servono coerenza e riforme per la transizioneL’Alleanza ha condiviso gli obiettivi di sostegno a famiglie e imprese, ma ha chiesto un allineamento stringente con decarbonizzazione, sicurezza energetica e impegni europei. Critiche su utilizzo del ... ansa.it

L'impatto del PNRR sugli obiettivi di sviluppo sostenibile ift.tt/e89vXsT #evento #takethedate x.com

Nicolò Zaniolo parla di futuro: con obiettivi e una certezza già ben scandita nella testa - facebook.com facebook