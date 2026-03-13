Oggi l’addio a Gianni Bizzocchi | A lui dobbiamo anche ’La strenna’

Questa mattina si tengono i funerali di Gianni Bizzocchi, morto a 91 anni. Per oltre sessant’anni è stato editore e curatore del mensile ’Il pescatore reggiano’, un calendario della tradizione molto diffuso. Alla cerimonia partecipano familiari, amici e rappresentanti del mondo editoriale. La sua attività ha lasciato un segno nel panorama culturale locale, in particolare attraverso questa pubblicazione.

Si svolgono questa mattina i funerali di Gianni Bizzocchi, 91 anni, per circa sessanta editore e curatore de ’ Il pescatore reggiano ’, il calendario della tradizione, presente in tantissime case. Il corteo funebre partirà alle 10,30 dalla casa funeraria della Croce Verde per raggiungere la chiesa di San Giacomo, in via Roma, dove verranno celebrate le esequie. Bizzocchi, che lascia la moglie Pina, due fratelli e due sorelle, da sempre affiancava alla passione per la montagna e per le auto d’epoca quella per il giornalismo e l’ editoria. Un nostro lettore, Alcide Pedrazzoli, ricorda che – oltre al Pescatore – Bizzocchi si era dedicato con successo alla rivista dal titolo ’ La Strenna ’, da non confondere con l’omonima pubblicazione edita dal Pio Istituto Artigianelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

