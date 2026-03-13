oggi la giornata nazionale di preghiera per la pace

Oggi si celebra la Giornata nazionale di preghiera per la pace. La diocesi di Arezzo ha deciso di partecipare all'iniziativa, seguendo l'invito di papa Leone XIV e della Chiesa Italiana. L'evento si svolge venerdì 13 marzo e prevede momenti di preghiera e digiuno in diverse comunità religiose del territorio. La giornata coinvolge credenti di varie confessioni, uniti in un momento di raccoglimento collettivo.

Arezzo, 13 marzo 2026 – La diocesi accoglie l’invito di papa Leone XIV e della Chiesa Italiana per la Giornata di preghiera e di digiuno prevista per oggi, venerdì 13 marzo. Un unico coro per implorare il dono della pace in Medio Oriente e in tutti gli angoli della terra devastati dalla divisione, dalla distruzione e dalla morte, in particolare, sarà un’occasione per pregare perché si apra presto un cammino di pace stabile e duratura e perché quanti soffrono a causa della violenza e dell’odio, le vittime dei bombardamenti, i profughi, i feriti e le famiglie nel lutto trovino conforto nella solidarietà della comunità cristiana e nella speranza che viene da Dio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

