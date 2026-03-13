A Manfredonia circola un messaggio che invita a votare per la figlia di qualcuno, accompagnato da un link sospetto. Chi riceve il messaggio dovrebbe evitare di cliccare sul collegamento, poiché potrebbe trattarsi di una truffa volta a sottrarre dati personali. La comunicazione si diffonde attraverso le chat della città, mettendo in allerta gli utenti.

MANFREDONIA - Gira sulle chat di Manfredonia uno strano messaggio “puoi votare per mia figlia” occhio a non aprire il link. Il rischio e che ti rubi tutti i numeri in rubrica ed invii il messaggio a tutti i tuoi contatti. La buona notizia è che proteggersi è possibile, con alcune regole semplici ma fondamentali.Come? Ecco 4 regole da tenere sempre a mente. Non inserire mai codici di verifica ricevuti via SMS o WhatsApp su siti esterni, anche se sembrano legati a un concorso. Attiva la verifica in due passaggi nelle impostazioni di WhatsApp (Account? Verifica in due passaggi). Diffida dei messaggi che chiedono voti, sostegno urgente o azioni rapide tramite link. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Occhio alla truffa della ballerina, gira sulle chat di Manfredonia e ti ruba i dati

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