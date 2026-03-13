Obiettivo derby Limberti ci crede | Con i bianconeri vogliamo vincere

L’attesa per il fischio di inizio di Prato-Siena cresce, con i tifosi che si preparano a seguire il derby. Nei spogliatoi, i giocatori delle due squadre si concentrano sulla partita, mentre il mister del Siena manifesta la sua fiducia, dichiarando che vogliono vincere contro i bianconeri. La sfida si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più tesa tra i tifosi e le squadre coinvolte.

Cresce l’attesa per il fischio di inizio di Prato-Siena. Anche negli spogliatoi delle due squadre. "Sfide di questa caratura non necessitano di particolari motivazioni – ha detto il centrocampista biancazzurro Francesco Limberti a Nc –: la prospettiva di scendere in campo davanti a un pubblico così numeroso e caloroso fornisce automaticamente gli stimoli necessari: giocare in un contesto simile è un’esperienza incredibile che impone di dare il massimo per portare a casa i tre punti. La spinta dei sostenitori può fare la differenza in un match tanto sentito. L’obiettivo minimo è chiarissimo: riuscire a conquistare l’intera posta in palio per proseguire la corsa in classifica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

