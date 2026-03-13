Nyne | 5,3 milioni per dare contesto umano all’AI

Nyne, startup fondata da Michael ed Emad Fanous, ha raccolto 5,3 milioni di dollari durante un round di finanziamento seed. La società si occupa di sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale con un focus sull’aspetto umano. I fondi ottenuti saranno destinati a potenziare i progetti e a rafforzare il team di ricerca e sviluppo.

Nyne, startup fondata da Michael e Emad Fanous, ha raccolto 5,3 milioni di dollari in un round di finanziamento seed. Il progetto mira a fornire agli agenti di intelligenza artificiale il contesto umano che attualmente manca ai sistemi autonomi. La società intende risolvere la frammentazione dei dati digitali degli utenti per permettere alle macchine di prendere decisioni più informate. L’obiettivo è collegare profili professionali, attività sui social network e registri pubblici sotto un’unica identità digitale coerente. Senza questa connessione, gli agenti AI rischiano di operare nel buio, privi della comprensione necessaria per interagire efficacemente con le persone reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nyne: 5,3 milioni per dare contesto umano all’AI Articoli correlati Medio Oriente, la Presidente Giorgia Meloni: ” Mi preoccupa il contesto generale, governo impegnato a dare assistenza agli italiani rimasti bloccati”La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio in un’intervista al Tg5 in un momento delicato e di tensione internazionale. Beatrice Venezi al contrattacco: «A Venezia contesto anarchico, teatro in mano ai sindacati»«La vicenda secondo me si commenta da sola e la grande maggioranza degli italiani l’ha capita. La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT