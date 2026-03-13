La Regione Marche ha dato il via libera al progetto di un nuovo terminal merci, approvando l’opera in sé, ma ha espresso riserve riguardo alla posizione scelta dalla Rfi nell’area di San Rocchetto. La decisione arriva dopo un esame dettagliato del progetto, che prevede la realizzazione della nuova stazione senza specificare ulteriori dettagli sulla localizzazione.

La Regione Marche ha espresso un giudizio positivo sul progetto di una nuova stazione merci, pur condividendo le preoccupazioni sulla localizzazione scelta dalla Rfi nell’area di San Rocchetto. Il segretario della Cna zona Sud di Ancona, Andrea Cantori, sottolinea come l’opera sia strategicamente vitale per la transizione dal trasporto su gomma a quello ferroviario, ma evidenzia i rischi per il Parco del Conero e per il piano turistico del Comune di Castelfidardo. Questa presa di posizione bipartisan segna un punto di svolta nel dibattito infrastrutturale che da mesi infiamma il territorio marchigiano. Le associazioni di categoria avevano già sollevato allarme dodici mesi fa, temendo che la vicinanza dell’opera compromettesse l’iniziativa di includere la Selva nell’area protetta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo terminal merci: sì all’opera, no alla sede a San

Articoli correlati

Nuova stazione merci, la Cna: "Opera importante, sbagliata la sede"Anche la Cna della zona Sud di Ancona accoglie con favore il pronunciamento della Regione sul progetto infrastrutturale che negli ultimi mesi ha...

Trasporto merci: nasce FHP Intermodal, società che gestirà 4 terminal dal Foggiano all'EmiliaFHP Group, società guidata dal Ceo Paolo Cornetto, ha portato a termine il processo di integrazione tra le controllate Lotras e CFI Intermodal, e ha...

If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuovo terminal

Discussioni sull' argomento China Harbour Engineering si aggiudica un nuovo terminal a Singapore; Verona apre ai treni da 750 metri: il Quadrante Europa entra negli standard della logistica europea; Aeroporto, comincia a delinearsi la stagione estiva: si attende l'annuncio per un nuovo collegamento; Nuovo servizio intermodale tra i terminal Fhp del Nord Italia con Catania e Bari.

Ditonellapiaga, esce il nuovo singolo Sì lo soIn attesa di esibirsi sul palco del Teatro Ariston, in gara con Che Fastidio!, Ditonellapiaga pubblica oggi venerdì 30 gennaio Sì lo so, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali ... ansa.it

MSC investirà oltre 1 miliardo di dollari nel nuovo terminal container di Lagos x.com

2izii. . Cerchi un nuovo terminale di pagamento Il terminal taxi del futuro a € 0.00,- Nessun terminale costoso. Solo pagamenti rapidi e sicuri sul tuo dispositivo esistente. #2izii #teamvisuality #taxi #mobilepayment #future - facebook.com facebook