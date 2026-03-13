nuovo pgt via alla fase di confronto sulle proposte

È iniziata la fase di confronto sul nuovo Piano di Governo del Territorio a Cormano, con incontri tra il Comune e le associazioni di categoria e i rappresentanti dei professionisti locali. La discussione riguarda le proposte per la Variante al Pgt, che segna un passaggio importante nel percorso di definizione del piano urbanistico. Le riunioni coinvolgono le parti interessate per valutare le modifiche proposte.

Entra nel vivo il lungo iter per la creazione della Variante al Piano del Governo del Territorio, il Pgt, con l’importante confronto tra il Comune di Cormano e i cosiddetti "stakeholder", vale a dire le associazioni di categoria e le rappresentanze dei professionisti della città. In questi giorni, il sindaco cormanese Luigi Magistro e gli assessori della sua giunta hanno, infatti, iniziato a incontrare gli imprenditori, i commercianti, i tecnici e i cittadini per raccogliere le loro istanze e le loro prospettive che permetteranno di definire le future direttive di sviluppo del territorio locale: l’obiettivo da raggiugere sarà la stesura del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi che compongono il Pgt. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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